Il producer di Octopath Traveler anticipa l'arrivo di nuovi giochi su Nintendo Switch

Durante una recente intervista concessa ai microfoni di Game Informer.com, il producer di Octopath Traveler, Tomoya Asano, ha confermato il grande interesse di Square-Enix nel portare nuovi titoli su Nintendo Switch, dopo che il JRPG in stile 16-bit sarà finalmente pubblicato il 13 luglio sulla console ibrida della casa di Kyoto.

"Square-Enix ha deciso di volersi concentrare sulla produzione di giochi originali per Switch", le incoraggianti parole di Asano. "Se Octopath farà bene e dimostrerà di poter avere un certo appeal sui fan, ci concentreremo su Switch. Prendete Switch se volete altri giochi come Octopath Traveler".

Interrogato più specificatamente sulla questione, Asano ha poi chiarito che alcuni titoli non ancora annunciati per Switch sono già in via di sviluppo presso gli studi di Square-Enix.

"Ci sono diversi altri titoli per Switch su cui stiamo lavorando. Se riuscite ad attendere ancora un po', lavoreremo con Nintendo e li annunceremo in futuro". Chissà che questi nuovi annunci non possano arrivare in occasione dell'imminente E3 2018 di Los Angeles.

Ricordiamo che Octopath Traveler uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 13 luglio 2018. Sulle nostre pagine trovate una ricca anteprima del JRPG. Durante lo scorso mese di aprile, la demo del gioco ha superato 1.3 milioni di download.