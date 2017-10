Il producer di Sonic Forces vuole portare Samba de Amigo su Nintendo Switch

Il Game Designer e Producer del, Shun Nakamura, ha confessato alla testata di Eurogamer che vedrebbe bene il ritorno disu, piattaforma sulla quale sarebbe interessante usufruire dei

"Vorrei tanto fare Samba de Amigo per Nintendo Switch, vorrei tanto tanto farlo", sono state le parole di Nakamura.

"E ve lo dice uno che ha dovuto inventarsi degli accessori apposta per poter giocare a Samba de Amigo in casa. Quando venne pubblicato su Nintendo Wii c'era solo un Wiimote disponibile, e bisognava comprarne un secondo. La prima volta che vidi Nintendo Switch pensai: 'oh, mio Dio, ci siamo!'. Non c'è bisogno di acquistare periferiche aggiuntive. La cosa mi interessa molto."

Al momento Nakamura e il suo team sono concentrati sul lancio di Sonic Forces, nuovo titolo tridimensionale del porcospino blu che uscirà il 7 novembre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.