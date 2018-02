Il producer di Super Mario Odyssey risponde alle domande sull'anatomia di Mario e Toad

In un nuovo video pubblicato da, il producer di Super Mario Odyssey ha risposto ad alcune domande sull'anatomia diposte dalla community.

La prima domanda riguarda proprio la mascotte Nintendo, dopo aver visto Mario in costume in molti si sono chiesti come mai il personaggio abbia i capezzoli ma non l'ombelico: Koizumi ha voluto lasciare un velo di mistero sulla risposta, dichirando comunque che la compagnia non si aspettava una simile reazione da parte del pubblico e più volte si è pensato di aggiornare il modello di Mario.

Il secondo quesito riguarda invece Toad, il grosso fungo che da anni lo caratterizza non è un cappello bensì parte integrante della sua testa, nonostante per anni Nintendo abbia fatto intuire il contrario. Cosa ne pensate di queste curiosità sull'universo di Mario?