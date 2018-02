Il produttore di Super Mario Odyssey non esclude la realizzazione di DLC aggiuntivi

A differenza di altri titolicome, pernon sono stati pubblicati (e non sono attualmente previsti per il futuro) contenuti scaricabili a pagamento. La situazione, tuttavia, potrebbe cambiare.

È lo stesso produttore del gioco, Yoshiaki Koizumi, ad affermarlo in un'intervista concessa a Game Informer. "C'è davvero tanto da fare in Super Mario Odyssey. Dare ai giocatori così tante possibilità è stato uno dei punti cardine dello sviluppo. Abbiamo spinto la nostra creatività fin dove abbiamo potuto. Non posso annunciare nulla di specifico quest'oggi ma, ovviamente, se dovesse venirci un'idea davvero valida potremmo seriamente pensare alla realizzazione di un DLC".

Insomma, Super Mario Odyssey non è certamente avaro di contenuti, ma non è neppure esclusa la possibilità che in futuro possa espandersi ulteriormente. Cosa ne pensate al riguardo? Intanto, entro la fine di questo mese verrà pubblicato un aggiornamento gratuito che introdurrà alcuni costumi extra e il mini-gioco Caccia al Palloncino, che permetterà ai giocatori di competere in due differenti attività: Nascondi il palloncino e Trova il palloncino.