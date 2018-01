Il profilo Twitter di Cyberpunk 2077 è ora ufficialmente verificato

Qualcosa bolle in pentola negli uffici di: la scorsa settimana lo studio polacco ha pubblicato un Tweet, un semplice " Beep " servito per "rianimare" il profilo del gioco ferma dal lontano 2013. Nel weekend è arrivato anche il badge ufficiale per il profilo.

Twitter ha così verificato l'ufficialità della pagina, che appartiene di fatto a CD Projekt e verrà utilizzata per aggiornare la community sulle novità relative al gioco.

Neei giorni scorsi è emerso anche un leak tramite un video pubblicato dallo YouTuber LegacyKillaHD, il quale ha parlato di una demo giocabile recapitata negli studi di Sony Interactive Entertainment, la compagnia dovrebbe infatti essere coinvolta nel supporto e nel marketing di Cyberpunk 2077, sebbene non ci sia ancora alcuna ufficialità a riguardo.

Cyberpunk 2077 è ancora privo di una finestra di lancio ma non è escluso che la campagna di comunicazione del gioco possa effettivamente partire durante il 2018.