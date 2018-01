Il profilo Twitter di Cyberpunk 2077 torna in vita dopo quattro anni: novità in arrivo?

Il 2018 potrebbe essere l'anno giusto per il reveal di: in queste oreha pubblicato un nuovo Tweet sul profilo ufficiale del gioco, un messaggio che arriva a quattro anni di distanza dall'ultimo cinguettio, datato 5 dicembre 2013.

Il Tweet, un semplice "Beep", potrebbe voler indicare la riattivazione dei canali social del gioco, non è escluso che lo studio polacco stia ripristinando gli account Twitter, Facebook e probabilmente Instagram di Cyberpunk 2077 con l'obiettivo di iniziare il progetto di comunicazione in vista della ripresentazione del gioco, assente dalle scene sin dal lontano 2012.

Cyberpunk 2077 è ancora privo di una finestra di lancio, al momento sembra improbabile riuscire a vedere il gioco nel 2018, restiamo in ogni caso in attesa di eventuali annunci e chiarimenti in merito.