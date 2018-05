Il prossimo Assassin's Creed si chiamerà Odyssey e sarà ambientato in Grecia?

Quest'oggi il sito francese JeuxVideo ha pubblicato una foto che ritrae un portachiavi e il logo Assassin's Creed Odyssey.

Si tratta, a tutti gli effetti, di un elmetto spartano. Questo dettaglio, unito ai riferimenti all'Odissea nel titolo, fanno supporre che il prossimo titolo della serie Assassin's Creed sarà ambientato in Grecia. L'oggetto in questione appare davvero ben fatto e non sembra essere fake, ma al momento non possiamo assicurare l'affidabilità della fonte e Ubisoft non ha ancora effettuato un annuncio ufficiale al riguardo.

Se dovesse rivelarsi veritiero, allora è molto probabile che Ubisoft svelerà questo Assassin's Creed Odyssey nel corso della conferenza che terrà all'E3 2018, fissata per le ore 22:00 di lunedì 11 giugno. Dopotutto, non è neppure la prima volta che si vocifera della Grecia come nuova ambientazione. Ne abbiamo già parlato all'inizio di questo mese, quando emerse un'immagine di un presunto titolo in lavorazione che ritraeva una città greca. Voi cosa ne pensate? Gradireste un Assassin's Creed ambientato in Grecia?