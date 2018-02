Il prossimo Battlefield potrebbe prendere spunto da PlayerUnknown's Battlegrounds

, sin dal momento della sua uscita in Early Access su Steam, ha avuto un impatto innegabile all'interno dei videogiochi online: il Battle Royale diha ottenuto un tale successo da formare una community di oltre 30 milioni di giocatori e incassare una somma pari a 712 milioni di dollari in soli 8 mesi.

Inevitabile e comprensibile, quindi, che altre case di sviluppo abbiano preso ispirazione da PUBG per i propri titoli, vedasi i casi di Paladins: Champions of the Realm di Hi-Rez Studios e Fortnite di Epic Games.

Un altro videogioco che potrebbe prendere spunto dal fortunato Battle Royale è Battlefield. È stato lo stesso Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, a svelare la cosa in una recente intervista.

"Questo non significa che avremo una replica di PUBG all'interno dell'universo di Battlefield", ha però presto specificato Wilson. "Significa che i nostri team al lavoro su Battlefield cercano di capire come innovare ogni aspetto del gioco, incluso il core gameplay e il design delle mappe".

Pensate che l'ispirazione a PUBG possa giovare alla serie di Battlefield? Vi ricordiamo che, come confermato pochi giorni fa da EA, il prossimo capitolo della serie sparatutto sviluppata da DICE arriverà al termine del 2018.