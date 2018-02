Il prossimo Battlefield sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale?

ha già ampiamente confermato che un nuovo capitolo diè attualmente in sviluppo e che verrà lanciato entro la fine di quest'anno.

La nuova iterazione della saga verrà presentata probabilmente a ridosso dell'E3, e al momento non è chiaro se il capitolo in questione sia il tanto rumoreggiato Battlefield Bad Company 3 oppure un nuovo episodio regolare. Riguardo quest'ultimo circolano diverse voci già da diverso tempo, secondo le quali potrebbe essere ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Nelle scorse ore One Angry Gamer ha scoperto ulteriori indizi che potrebbero confermare quest'ipotesi. Sulla pagina Artstation di Peter Olofsson Hermanrud, un ex-dipendente di DICE attualmente in forza presso Bungie, sono presenti i render di due armi (risalenti a un anno fa): una delle due è chiaramente un fucile PPSh-41, un mitra sovietico impiegato durante il secondo conflitto mondiale, e che nulla ha a che fare con il setting di Battlefield 1, ambientato durante la Prima Guerra Mondiale.

Inutile precisare che siamo nel campo delle speculazioni, pertanto queste informazioni vanno prese con le pinze. Al momento non possiamo far altro che attendere un annuncio ufficiale da parte di Electronic Arts e DICE. Battlefield 1, intanto, si appresta a ricevere la quarta e ultima espansione, Apocalypse.