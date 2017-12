Il prossimo capitolo di Mafia avrà il multiplayer, stando a un annuncio di lavoro

Come riportato sul forum di ResetEra,(la software house dietro) è alla ricerca di unper il suo prossimo progetto. Questo significa che il prossimo capitolo diincluderà una modalità multiplayer, magari sulla falsariga di GTA Online?

Stando a quanto riportato nell'annuncio di lavoro, la figura professionale di cui Hangar 13 è alla ricerca dovrebbe occuparsi delle seguenti mansioni:

Implementare soluzioni per sincronizzare il gameplay tra più giocatori

Analizzare e gestire la larghezza di banda usata dal client

Implementare funzionalità che possano mitigare la latenza nelle fasi di gioco

Creare un sistema di prevenzione contro il ceating

Lavorare a feature come il matchmaking

Partecipare all'implementazione delle feature online asincrone

Lavorare con i designer e i programmatori del gioco per stabilire le linee guida da seguire nello sviluppo di un ambiente online.

Come potete vedere, nell'annuncio sono contenute una serie di informazioni interessanti che possono fornirci alcune anticipazioni sul prossimo progetto di Hangar 13. Ammesso che si tratti di Mafia 4 (cosa alquanto probabile), si intuisce che il gioco in questione avrà una corposa modalità multiplayer al suo interno, con tanto di matchmaking e feature online asincrone.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli dallo sviluppatore. Voi cosa vi aspettate da un ipotetico Mafia 4? Magari una grande modalità online come quella vista in GTA V?