Il prossimo evento Nintendo Direct si terrà l'11 gennaio?

Gli insiderhanno apparentemente confermato la data del tanto attesodi gennaio: secondo quanto riferito dalle due gole profonde, l'evento sarà trasmesso in streaming la prossima settimana e più precisamente giovedì 11 gennaio.

Stando alle parole di Harker e della Rogers, il Direct in questione potrebbe riservare numerose sorprese, tra cui l'annuncio di tantissimi nuovi giochi, molti dei quali già apparsi nel database di Amazon USA, con titoli e copertine placeholder. Uno dei nuovi annunci dovrebbe riguardare il primo progetto di SNK per Switch, non è chiaro però se questo sarà un remake/remaster, il porting di The King of Fighters XIV o magari una IP inedita.

Il Direct di gennaio dovrebbe portare con se anche novità per quanto riguarda Yoshi, Kirby, Pokemon Switch e Metroid Prime 4, quest'ultimo apparente star dello show con tanto di pubblicazione del primo video gameplay. Restiamo in attesa di eventuali conferme da parte della casa di Kyoto, l'ufficialità del Direct dell'11 gennaio potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana.