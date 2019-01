Il prossimo evento di Super Smash Bros Ultimate è dedicato ai classici NES

Il nuovo evento settimanale di Super Smash Bros Ultimate inizierà venerdì 4 gennaio e sarà incentrato sui grandi classici per Nintendo Entertainment System (NES) e Famicom, la variante giapponese della prima console Nintendo.

L'evento Viva i Classici conterrà spiriti e personaggi tratti da giochi per NES come Donkey Kong Junior, Baloon Fight, Excite Bike, Ice Climber, Donkey Kong, Wild Gunman e tanti altri titoli dell'epoca 8-bit. Viva i Classici inizierà il 4 gennaio alle 07:00 e terminerà alla stessa ora di lunedì 7 gennaio, da segnalare l'apparizione di alcuni spiriti ad orari speciali:

Link - Ore 11:00 e 23:00

Donkey Kong - Ore 17:00 e 19:00

Sukapon - Ore 03:00 e 15:00

Super Smash Bros Ultimate è uno dei giochi di maggior successo del 2018 con oltre due milioni di copie vendute in Giappone in poco più di due settimane, il gioco è diventato inoltre il Best Seller dell'anno su Amazon USA, superando Red Dead Redemption 2, Super Mario Party e Marvel's Spider-Man.