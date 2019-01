Il prossimo gioco di Dragon Ball sarà un Action RPG?

Dopo l'annuncio del secondo pass di Dragon Ball FighterZ e i primi dettagli su Super Dragon Ball Heroes World Mission, continuano ad arrivare news dopo lo showcase tenuto da Bandai Namco. Una voce in particolare riguarda il prossimo titolo della serie...

La software house, dopo lo showcase, ha infatti svelato con un'immagine che il misterioso Project Z sarà un Action RPG, che. Al di là del genere però, non ci sono purtroppo altre informazioni sul titolo. A proposito di Dragon Ball FighterZ invece, Bandai Namco ha scritto in un tweet che "Il guerriero dall'Undicesimo Universo sta per unirsi in battaglia". In molti puntano il dito su Jiren, ma non è escluso che possa trattarsi di Top o Dispo o in generale di qualunque lottatore del Team Universo 11.

Questo nodo sarà sciolto tra il 26 e il 27 gennaio, durante la finale del Dragon Ball FighterZ World Tour, dove presumibilmente saranno rivelati anche i primi dettagli sul nuovo gioco basato sulla saga di Akira Toriyama, ne sapremo di più a fine mese...