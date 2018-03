Il prossimo gioco di Dragon Ball sarà un un Action RPG ispirato alla serie originale?

Sono passati meno di due mesi dal lancio di, mentre i fan di Dragon Ball Xenoverse 2 sono ora impegnati con i contenuti appena introdotti dall'. Eppure, già si pensa al futuro.

Da diverso tempo circolano dei rumor inerenti ad un presunto Xenoverse 3, mai confermati in via ufficiale. Nelle scorse ore, invece, ne è emerso un altro. Come riportato da Shoryuken, la fonte sarebbe un certo Dasvergeben, che ha acquisito credibilità all'interno della community per aver svelato dettagli su SoulCalibur 6, sui DLC di Injustice 2 e per aver rivelato in anticipo l'identità dei primi personaggi aggiuntivi di FighterZ, Broly e Bardock.

Secondo lui, il prossimo gioco di Dragon Ball non sarà il rumoreggiato Xenoverse 3 (che non risulta in via di sviluppo), bensì un vero e proprio Action RPG ispirato alla serie originale. A quanto pare, questo misterioso titolo si troverebbe già nella fase di pre-produzione.

Inutile precisare che quanto riferito non è stato in alcun modo confermato da Bandai Namco Entertainment, pertanto consigliamo di prendere l'informazione con la dovuta cautela. Al momento, quindi, non possiamo far altro che attendere. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe giocare ad un titolo del genere?