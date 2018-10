Il prossimo gioco di Quantic Dream sarà multipiattaforma?

Un annuncio di lavoro pubblicato di recente sul sito ufficiale di Quantic Dream potrebbe suggerirci che il prossimo gioco della software house francese non verrà pubblicato esclusivamente su Playstation 4, ma sarà multipiattaforma.

Come potete vedere nello screenshot che trovate a fine news, Quantic Dream è alla ricerca di un Senior PC Engine Programmer con una grande conoscenza delle Direct3D 11 o 12, che collabori allo sviluppo e all'ottimizzazione del motore per PC dello studio e "possa lavorare con noi sui nostri stupefacenti progetti tripla A futuri". Fra le competenze richieste, si parla anche di esperienza nello sviluppo su console. Ciò vuol dire che che il prossimo gioco della software house francese sarà multipiattaforma? Per il momento è difficile fare ipotesi concrete a riguardo, tuttavia è bene ricordare che il contratto che legava Quantic Dream a Sony per la pubblicazione di tre giochi in esclusiva è ormai giunto al termine. Negli ultimi anni sono infatti approdati su Playstation Heavy Rain (2010), Beyond: Due Anime (2013) e Detroit Become Human (2018). Secondo voi Quantic Dream continuerà a collaborare con Sony, magari siglando un nuovo contratto, oppure si dedicherà allo sviluppo di titoli multipiattaforma? Qual è la vostra opinione a riguardo? Fatecelo sapere nei commenti.