Il prossimo gioco di Rocksteady includerà una modalità multiplayer?

È ormai passato parecchio tempo dalla pubblicazione dell'ultimo titolo di Rocksteady, tuttavia il prossimo progetto degli autori della serie di Batman Arkham resta ancora avvolto nel mistero. Gli ultimi indizi raccolti, comunque, sembrerebbero suggerire la presenza di una componente multiplayer.

Recentemente Rocksteady ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un annuncio di lavoro per il "prossimo AAA dello studio", in cui si cerca un tester che, fra le altre cose, abbia esperienza con il multiplayer (Network, LAN e locale). Queste poche informazioni, purtroppo, non ci permettono di capire se possa trattarsi un una vera e propria modalità multigiocatore o solamente di una componente secondaria. Recentemente lo studio ha stuzzicato i fan in due diverse occasioni: segno di un annuncio non troppo lontano? Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti per saperne di più, ricordandovi che secondo alcuni rumor emersi lo scorso anno, la software house britannica sarebbe al lavoro su un gioco dedicato a Superman.