Il prossimo RPG di Obsidian sarà completamente privo di microtransazioni e loot box

è attualmente al lavoro su un misterioso gioco che sarà pubblicato da, una nuova etichetta dicon sede a New York che si occuperà di portare sul mercato titoli sviluppati da studi indipendenti.

La notizia ha tuttavia allarmato i numerosi fan del team di sviluppo, responsabile di giochi come Pillars of Eternity e Tyranny, a causa del coinvolgimento di Take-Two. La società statunitense, infatti, si è più volte mostrata favorevole all'inserimento delle microtransazioni all'interno dei suoi giochi, un modello di business sul quale punta per il futuro.

I ragazzi di Obsidian Entertainment sono così intervenuti sul proprio forum ufficiale per sedare gli animi e chiarire una volta per tutte la situazione: "Il nostro futuro gioco includerà loot box e microtransazioni? La risposta è molto semplicemente: no. Nessuna microtransazione, di nessun tipo, all'interno del nostro gioco". Hanno poi specificato che la neonata Private Division non ha fatto alcuna pressione in tal senso, anzi, si sta impegnando a supportare il team, al quale ha anche lasciato completa libertà creativa.

I fan possono quindi tirare un sospiro di sollievo, e attendere tranquillamente l'arrivo di nuovi dettagli su questo misterioso titolo RPG, descritto come il progetto più ambizioso della storia di Obsidian Entertainment.