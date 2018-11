Il prossimo titolo di Ken Levine, padre di Bioshock, è in fase di test

Ken Levine, ideatore della pluripremiata serie di Bioshock, è ormai lontano dai riflettori da diversi anni. Il suo ultimo gioco (Bioshock Infinite) risale al 2013, e ad oggi non c'è ancora traccia del suo prossimo progetto.

A quanto pare, tuttavia, i lavori stanno proseguendo: in un tweet di qualche settimana fa passato inosservato e ripescato nelle ultime ore da Gamespot, Levine ha infatti detto a un fan che alcuni suoi amici e membri della famiglia hanno già effettuato qualche test. Ciò vuol dire che, in un modo o nell'altro, il nuovo progetto misterioso è giocabile. Purtroppo lo sviluppatore non ha condiviso ulteriori informazioni a riguardo, ma è facile ipotizzare che, avendolo mostrato solo a una stretta cerchia di amici e parenti fidati, potrebbe essere ancora in una fase non così avanzata dello sviluppo.

Per il momento il nuovo gioco di Ken Levine rimane avvolto nel mistero. Più di un anno fa, lo sviluppatore dichiarò che aveva intenzione di proporre un titolo meno immediato e più impegnativo dei suoi precedenti lavori, "con meccaniche avanzata e un livello di difficoltà elevato". Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti per saperne di più. Cosa vi aspettate dal prossimo progetto del padre di Bioshock e Bioshock Infinite?