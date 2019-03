Il protagonista di Days Gone è stato modificato in base ai feedback del pubblico

Parlando ai microfoni di Polygon, Jeff Ross di Sony Bend ha confermato di aver modificato alcuni aspetti di Deacon, protagonista di Days Gone, dopo le prime presentazioni del gioco, basandosi sui feedback ricevuti dalla community.

"Dopo la prima presentazione all'E3 2016 abbiamo ricevuto molti feedback sul gioco e ovviamente sul protagonista" afferma Ross, che poi continua "abbiamo analizzato tutti i pareri ricevuti e siamo giunti alla conclusione che Deacon risultava un personaggio forse poco ispirato e sin troppo generico ad un primo impatto. Abbiamo limato alcuni aspetti estetici e ci siamo dati da fare per rendere il personaggio più vivo, con un background interessante e capace di evolversi nel corso della storia."

Scopriremo questi cambiamenti molto presto, Days Gone esce il 26 aprile su PlayStation 4 e PS4 PRO, il gioco è entrato in fase Gold nelle scorse settimane e questo vuol dire che lo sviluppo è ormai terminato, la palla passa ora al publisher che si occuperà di produrre e distribuire il prodotto ai rivenditori di tutto il mondo in vista del lancio. Sony Bend ha confermato che Days Gone godrà di almeno un DLC dopo il lancio, non è chiaro però quali siano i contenuti previsti al momento, difficilmente ne sapremo di più prima dell'estate.