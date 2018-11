Il publisher europeo di Steins Gate e BlazBlue annuncia la fine del supporto per PSVita

Il publisher europeo PQube, a cui si devono le localizzazioni di titoli come Chaos Child, Steins Gate, Root Letter e BlazBlue Chrono Phantasma/Cross Tag Battle ha annunciato che non pubblicherà più giochi per PlayStation Vita in Europa.

Durante un recente livestream su Twitch, un portavoce della compagnia ha fatto capire che il mercato dei giochi PSVita in Europa è particolarmente ristretto: "Vita è come un piccolo uccellino che non riesce più a volare mentre Switch è di fronte a lei, con un fucile tra le braccia...", una metafora ardita per ribadire come PlayStation Vita sia ormai il passato mentre la console Nintendo rappresenta il futuro, almeno per un publisher di piccole dimensioni come PQube.

Come sappiamo, Sony ha interrotto il supporto per PlayStation Vita ormai da tempo, fermando la produzione della console e presto anche quella delle schede fisiche, gli ultimi giochi retail saranno prodotti entro marzo 2019, trascorso questo periodo la produzione dei supporti verrà definitivamente bloccata, così come la distribuzione degli stessi, resterà invece attivo lo store digitale.