Il rapper SouljaBoy lancia SouljaGame Handheld, console portatile simile a PS Vita

Il rapper SouljaBoy si è da poco lanciato nel business dell'elettronica di consumo, vendendo online vari prodotti Hi-Tech tra cui... console. A inizio dicembre la star ha messo in commercio Retro SouljaBoy Mini, clone del Game Boy la cui vendita è stata sospesa dopo le azioni legali avviate da alcune compagnie non meglio specificate...

Soulja Boy però non si è perso d'animo e sul suo store online ha lanciato una nuova piattaforma portatile, denominata SouljaGame Handheld. Si tratta in realtà di una console cinese che riprende senza troppa fantasia il design di PlayStation Vita, disponibile nei colori nero, bianco, rosso e blu al prezzo di 200 dollari (99.99 dollari in offerta).

SouljaGame Handheld presenta uno schermo da 4.3 pollici con risoluzione 480x272 e 8 GB di memoria interna, con possibilità di collegamento al TV e supporto per file multimediali. Un vero e proprio media player economico come tanti ne circolano da anni, venduto in questo caso ad un prezzo piuttosto elevato. A differenza di quanto accaduto con il Retro SouljaBoy Mini, in questo caso il rapper non cita giochi preinstallati, quasi certamente per evitare di violare copyright degli aventi diritto.

Una operazione, quella di Soulja Boy, che sta destando non poche perplessità tra i fan dell'artista e sul web in generale, considerando la scarsa qualità dei prodotti venduti ed i prezzi non propriamente economici.