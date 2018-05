Il Real Madrid entra ufficialmente nel mondo esport...in Cina

Uno dei nomi più famosi nella storia del calcio sta per fare il proprio debutto nel mondo esport ma non in Spagna, o in Europa, come ci si aspetterebbe.Il Real Madrid concentrerà principalmente sui propri sforzi in Cina, formando una squadra in FIFA Online 4, secondo le indiscrezioni del portale Abacus News.

FIFA Online è il gioco di calcio più popolare in Asia e gode di un particolare successo in Corea del Sud e Cina.

Il Real Madrid, comunque, non sembra aver ancora reclutato alcun giocatore per il futuro roster. Può sembrare strano per una squadra come il Real Madrid investire nella regione asiatica ma il successo di FIFA Online potrebbe esser la risposta. Al contrario della serie principale, FIFA Online è free-to-play e può essere giocato sia su PC che su dispositivi mobile - un settore che genera già circa 16 miliardi di dollari solo in Cina, secondo quanto riportato dall'agenzia di ricerche di mercato Niko Partners.

La versione per Android del gioco è distribuita esclusivamente da Tencent in Cina che, come già sappiamo, possiede Riot Games oltre a quote in Epic Games e ai diritti di pubblicazione esclusiva di PlayerUnknown's Battlegrounds. Inoltre Tencent si occupa di organizzare l'intero circuito competitivo di FIFA nella regione.

Il Real Madrid comunque non è la prima squadra investire in Cina. Già L'Olympique di Lione l'anno scorso si era gettato su FIFA Online con una propria squadra composta esclusivamente da giocatori asiatici. Inoltre, qualche giorno fa, il Paris-Saint Germain ha iniziato una partnership esclusiva con il roster di Dota 2 dei LGD Gaming, che ha vinto ben 1 milione di dollari nel Major di Dota 2 lo scorso 6 maggio.