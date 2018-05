Il Real Madrid smentisce categoricamente il suo ingresso nell'esport cinese

Qualche giorno fa vi avevamo parlato della presunta volontà del Real Madrid di investire nell'esport cinese reclutando giocatori per competere in FIFA Online 4, titolo calcistico free to play molto popolare nella regione asiatica.

Al contrario della serie principale, FIFA Online può essere giocato sia su PC che su dispositivi mobile - un settore che genera già circa 16 miliardi di dollari solo in Cina.

Ora arriva la dichiarazione ufficiale del club: le notizie erano infondate e sono state negate con forza dall'ufficio stampa del club. Certo, la reazione della multinazionale madrilena si è fatta attendere un po' troppo e c'è ovviamente chi non ci crede. Molto probabilmente i responsabili media della squadra non ne sapevano nulla.

Il post originale sul sito di social media cinese, Weibo, ha ovviamente alzato un polverone in Spagna, con i giornalisti iberici che hanno incalzato il club per sapere per quale motivo non c'era stato alcun annuncio ufficiale da parte della società.

Ad ogni modo la dichiarazione, poi rivelatasi falsa, ha tratto in inganno molti addetti ai lavori per la cura con cui era stata redatta. Alla fine, contattato per una conferma l'ufficio stampa del Real Madrid ha confermato che non si trattava di una dichiarazione ufficiale. "Il nostro dipartimento di social media ci ha informato che la dichiarazione proviene da un account falso."