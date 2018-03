Il reboot dello Star Wars di Visceral sarà un open world, stando ad un annuncio di lavoro

Come sicuramente tutti voi ricorderete, diversi mesi faha chiuso Visceral Games , la compagnia responsabile della seriee di, tra gli altri. Lo studio era al lavoro su un titolo diper giocatore singolo story-driven con la collaborazione di

Dopo anni di lavoro il progetto non convinse appieno Electronic Arts, che quindi optò per la chiusura dello studio. Il gioco, tuttavia, non è stato cancellato, ed è già stato confermato che dalle sue ceneri ne nascerà un altro che verrà curato da EA Vancouver con sede a Burnaby, sotto la supervisione di Jade Raymond (ex Ubisoft).

Un annuncio di lavoro pubblicato nei giorni scorsi da questo studio ha confermato che il nuovo titolo di Star Wars sarà a tutti gli effetti un open world. Nello specifico, la figura ricercata è un Lead Online Engineer, che dovrà "guidare un team per mettere a punto funzionalità online in un progetto Open World legato a Star Wars".

Viene anche confermato, quindi, che verranno incluse funzionalità online, ma questo in fondo non era un segreto. Leggendo tra le righe delle dichiarazioni di Electronic Arts, che non lo ha mai dichiarato apertamente, sapevamo già che tra i motivi del riavvio c'era proprio l'intenzione di introdurre una componente online per rendere il progetto sostenibile sul lungo periodo. La natura di queste funzionalità è però ignota al momento.

La redazione di Gamespot ha contatto Electronic Arts alla ricerca di conferme o chiarimenti, ma la compagnia americana non ha ha ancora risposto (e probabilmente non lo farà). Per la certezza assoluta non possiamo far altro che attendere un annuncio ufficiale.