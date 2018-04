Il Reboot Develop 2018 sarà teatro di grossi annunci: novità su Serious Sam 4?

Secondo quanto riportato da VG247.com, il Reboot Develop 2018 (in programma in Croazia dal 19 al 21 aprile) sarà teatro di alcuni grandi annunci, anche se la testata non ha rivelato ulteriori dettagli in proposito.

Il Reboot Develop 2018 vedrà la presenza di compagnie come Platinum Games, Warhorse Studios, Ninja Theory, Obsidian, Tequila Works, Double Fine, Housemarque e Croteam. Riflettori accesi in particolare proprio sullo studio croato, che festeggia i 25 anni di carriera e potrebbe approfittare dell'evento "in casa" per mostrare il già annunciato Serious Sam 4. Anche la presenza di Patrice Desilets è confermata non è escluso quindi che il papà di Assassin's Creed possa rivelare novità sul suo prossimo progetto, Ancestors The Humankind Odyssey.

Al momento in ogni caso si tratta solo di speculazioni, non ci resta dunque che attendere il Reboot Develop 2018 per scoprire tutte le novità dall'evento.