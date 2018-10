Il Red Bull Factions 2018 si prepara ad infiammare la PG Arena!

MGW si prepara ad accogliere la terza finale del Red Bull Factions, il torneo rivolto a tutti i giocatori di League of Legends. Il 7 ottobre, i campioni in carica del Team Forge dovranno difendere il loro primato da iDomina, Outplayed e un quarto team scelto direttamente da Red Bull, il Team MOBA ROG, all’interno della PG Arena.

A supportare la competizione c’è anche Predator, il brand di Acer dedicato ai gamer che, insieme a Red Bull, contribuisce da anni alla costruzione di un panorama esport tricolore ancora più solido e competitivo anche al di fuori dei nostri confini. Il lungo percorso è iniziato con i Qualifier, le qualifiche online che quest’anno hanno riscosso uno straordinario successo: decine di migliaia di utenti hanno seguito con entusiasmo le proprie squadre del cuore per tutte le fasi di qualificazione. E dal gran finale non ci si aspetta niente di meno!

A prendere parte a questo evento di portata nazionale, oltre a squadre esordienti di ogni tipologia e livello, anche tutti i team più importanti della scena competitiva e semi-professionistica italiana. I nomi che sono riusciti a emergere sono quello degli Outplayed e quello degli iDomina Esports, che, insieme al Team MOBA ROG, cercheranno di strappare il titolo al Team Forge, che per due anni di seguito è rimasto imbattuto. La terza edizione del Red Bull Factions ha visto la partecipazione di ben 45 squadre ai due Qualifier di luglio e settembre, a dimostrazione che in Italia l’esport è più vivo che mai. A confermarlo sono anche i dati: secondo gli analisti esperti del settore, in Italia, un milione di utenti assiste ad almeno un evento esport a settimana e 260 mila dichiarano di vederne uno ogni giorno. Anche quest’anno Red Bull è in prima linea nel dare il proprio contributo alle competizioni esport e si fa promotrice di questo evento con l’obiettivo di continuare ad alimentare la scena italiana che ha contribuito a far nascere.

Milan Games Week, che quest’anno si terrà dal 5 al 7 ottobre presso Fiera Milano Rho, è l’appuntamento fieristico dedicato agli appassionati di videogiochi più importante d’Italia e rappresenta il contesto ideale per mettere in scena i tornei ufficiali di esport come il Red Bull Factions. L’imponente PG Arena darà l’opportunità a centinaia di spettatori di assistere a un vero e proprio show di puro intrattenimento che non ha nulla da invidiare ai più spettacolari eventi sportivi agonistici come la Serie A di calcio o l’NBA. Durante i tre giorni di fiera, Red Bull sarà presente anche con la RedBull.com Lounge presso il Pad. 16 - Stand C07, uno spazio esclusivo in cui si alterneranno grandi annunci e ospiti d’eccezione come caster e campioni internazionali, disponibili per interviste e per raccontare le loro esperienze in campo esport e non solo.

Non resta che aspettare il 7 ottobre per godersi l’evento esport più atteso dai gamer italiani e vedere in azione i giocatori più competitivi del panorama nazionale.