Il remake di un capitolo di The Legend of Zelda è in lavorazione su Switch?

, lo studio che si è occupato dei remake per 3DS di The legend of Zelda: Ocarina of Time ha pubblicato un interessante annuncio di lavoro che fa pensare a un nuovo remake, questa volta destinato a

La software house, infatti, cerca sviluppatori che conoscano l'Unreal Engine 4, motore particolarmente gettonato sulla console ibrida della grande N. Inoltre, l'annuncio si apre con la frase: "Vi piacerebbe creare una leggenda insieme? 2". Questa locuzione è già stata utilizzata in passato da Grezzo durante la formazione della squadra che avrebbe poi lavorato a Majora's Mask 3D, e la presenza del "2" nel messaggio fa pensare a un progetto in qualche modo legato al precedente. Molti ipotizzano, dunque, che lo studio stia lavorando a un remake di Ocarina of Time o Majora's Mask per Nintendo Switch. Al momento, purtroppo, non abbiamo alcuna conferma ufficiale, non ci resta quindi che attendere eventuali aggiornamenti in futuro.