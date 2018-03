Il retailer GAME sta aprendo i pre-order per la versione Switch di Crash N. Sane Trilogy?

Stando a una foto pubblicata su Nextn.es , sembra proprio che un punto vendita spagnolo della catena GAME stia aprendo i pre-order per la versione Nintendo Switch di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy . Bolle qualcosa in pentola?

Come potete notare nella fotografia riportata in calce alla notizia, in una ricevuta emessa da un punto vendita spagnolo di GAME è comparso il pre-order della versione Nintendo Switch di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, e questo nonostante il porting del remaster non sia ancora stato annunciato. La redazione di Nextn.es si è messa in contatto con il rivenditore, ricevendo conferma che il gioco arriverà sulla console ibrida entro il 2018.

Curiosamente, un altro retailer spagnolo aveva aggiunto a sua volta la versione Switch di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sui propri cataloghi, con tanto di copertina e logo Nintendo in evidenza. Potrebbe forse trattarsi di una mezza conferma? Magari potremmo saperne di più durante il Nintendo Direct di stasera programmato dalle 23:00 alle 23:30.

A voi farebbe piacere se la notizia venisse confermata ufficialmente? A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da Nintendo e Activision.