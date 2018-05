Il reveal di COD: Black Ops 4 è stato l'evento più seguito nella storia della serie

Il reveal di Call of Duty: Black Ops 4 avvenuto la scorsa settimana ha letteralmente stupito i fan, a causa delle tante novità annunciate. A quanto pare, non si è limitato solo a questo, dal momento che ha anche battuto tutti i record della serie.

Robert Kostich, executive vice president e general manager di Call of Duty, ha dichiarato che il reveal è stato l'evento più seguito in assoluto nella storia del franchise: "Il reveal di Black Ops 4 è diventato il trend numero uno a livello globale su Twitter, e ha infranto il record del franchise diventando l'evento più seguito in assoluto nella nostra storia. I contenuti del reveal sono già stati visti più di 80 milioni di volte. I preordini iniziali, inoltre, sono superiori a quelli dell'anno scorso".

La risposta del pubblico, quindi, è stata incredibilmente positiva. Call of Duty: Black Ops 4 rappresenterà una vero e proprio punto di rottura per la saga. Farà a meno, per la prima volta, della campagna single player, includerà ben 3 mappe zombie al lancio e soprattutto proporrà un'inedita (per la serie) modalità battle royale chiamata Blackout. Secondo alcune voci, inoltre, non riceverà alcun season pass e le mappe multigiocatore verranno pubblicate in maniera gratuita.

Activision e Treyarch c'hanno visto giusto? È ancora troppo presto per dirlo, ma se il buongiorno si vede dal mattino... Voi cosa ne pensate al riguardo? Vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 12 ottobre.