Il reveal di Yoshi Crafted World rafforza un leak sui prossimi giochi in arrivo su Switch

Nella giornata di ieri sul sito di Nintendo of America ha fatto la sua comparsa Yoshi Crafted World, apparentemente si tratta del titolo ufficiale del nuovo gioco dedicato al celebre dinosauro. Il nome in questione era già trapelato ad agosto in una lista pubblicata su 4Chan ma ignorata dalla maggior parte della community...

L'autore del leak ha effettivamente svelato in anticipo il titolo esatto del nuovo gioco di Yoshi e questo ha riportato attenzione sul post originale e sull'elenco dei giochi apparentemente in arrivo sulla console ibrida di Nintendo. Questi i titoli presenti nella lista diffusa lo scorso 20 agosto su 4Chan:

Animal Crossing Town Founder

Ice Climbers Party Break the Ice!

Kirby Warriors

LEGO The Legend of Zelda

Luigi’s Mansion Pop!

Mario Kart 8 Deluxe DLC Pack #1

Mario, Sonic and Pac-Man at the 2020 Tokyo Olympic Games

Metroid Equestrian Races

Metroid Prime 4 Alteration

New Super Mario Bros Collection

Nintendo World

Overwatch

Paper Mario Clay Catastrophe

Pikmin 4

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Pokemon Elite Diamond and Elusive Pearl

Punch-Out A New Challenger!

Rhythm Heaven and Rhythm Hell

Switchmo (Pushmo 5)

WarioWare Fart Mania

Yoshi’s Crafted World

Come viene evidenziato da Gematsu, sebbene alcuni titoli possano generare molti dubbi (Metroid Equestrian Races, Kirby Warrios, Luigi's Mansion POP, LEGO The Legend of Zelda) altri potrebbero invece risultare reali, pensiamo a New Super Mario Bros Collection, Metroid Prime 4 Alteration, Paper Mario Clay Catastrophe, Pikmin 4 e Punch Out A New Challenger e Animal Crossing Town Founder. Non ci resta che attendere il nuovo Nintendo Direct per saperne di più, la trasmissione originariamente previsto per oggi è stata rimandata a data da destinarsi a causa del terremoto che ha colpito la prefettura di Hokkaido.