Il rhythm game Beat Saber arriva anche su PlayStation VR

Dopo la data di lancio di Days Gone e la presentazione di Tetris Effect, Sony Interactive Entertainment ha fatto il suo ultimo annuncio in attesa della conferenza E3 2018: stiamo parlando di Beat Saber, rhytm game in arrivo anche su PlayStation VR.

Dopo il suo debutto su PC, Beat Saber si prepara ad arrivare anche su PlayStation VR, presentandosi come uno dei rhytm game più "fisici" e apprezzati per i visori VR. Come potete vedere nel nuovo trailer di annuncio, il gioco consiste nel colpire a tempo una serie di cubi colorati, impugnando e scuotendo i due PlayStation Move come se fossero due spade Jedi.

Ricordiamo che l'appuntamento con la conferenza E3 2018 di Sony è fissato per le 03:00 italiane di martedì 12 giugno, occasione in cui verranno mostrate più a fondo le quattro esclusive di punta in arrivo su PS4: stiamo parlando di Death Stranding, The Last of Us Part 2, Spider-Man e Ghost of Tsushima.