Il ricco mercato delle scommesse sugli eventi esport è pronto a invadere gli Stati Uniti

In Nord America agli appassionati di sport sarà presto permesso di scommettere sugli eventi sportivi. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha superato il Professional and Amateur Sports Protection Act (ASPA) entrato in vigore nel 1992 per proibire agli Stati dell'Unione di sponsorizzare le scommesse e il gioco d'azzardo in eventi sportivi.

I cittadini degli Stati Uniti, dunque, potrebbero presto avere libero accesso alle scommesse sportive, sempre che i singoli Stati manifestino la volontà di adeguarsi alla mutata legislazione federale. Cosa c'entra con l'esport?

Questa novità potrebbe avere un effetto travolgente per ciò che riguarda il gioco d'azzardo e le scommesse sugli eventi esport. Il gioco d'azzardo e i siti di scommesse non hanno mai ricevuto una regolamentazione stringente in questi anni (e infatti sono proliferati in Europa) ma paesi come il Regno Unito sono recentemente intervenuti per cercare di arginare il fenomeno.

Ora i bookmaker statunitensi avranno la possibilità di adeguarsi alle controparti europee. Alcuni operatori di scommesse hanno già dimostrato un vibrante interesse per l'esport. Betway è un importante sponsor dell'organizzazione svedese Ninjas in Pijiamas.

Durante il DreamHack dello scorso anno a Las Vegas, William Hill ha offerto ai propri “clienti” la possibilità di scommettere sull'evento. Ora, la prospettiva di scommesse con denaro reale negli esports solleva enormi possibilità (per gli scommettitori e i siti di scommesse) ma anche molteplici perplessità.

Vi abbiamo già parlato degli scandali scommesse scoppiati nel corso degli anni, della possibilità di combine illecite da parte dei team o dei giocatori per dividersi il ricco bottino e dell'assenza di una normativa chiara che regolamenti il mondo esport, dominato da compagnie private e non da enti di beneficienza. Inoltre, non possiamo non considerare l'elevato rischio (visto il pubblico più interessato) che a scommettere siano minori.

L'ESIC (Esport Integrity Coalition) è intervenuta ribadendo non solo che il “proibizionismo” non porta a nulla di buono, ma anche la necessità di una corretta regolamentazione affinché l'ambiente rimanga sano e libero da perturbazioni esterne.

Staremo a vedere.