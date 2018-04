Il roguelike dedicato ai vichinghi Die for Valhalla! ha finalmente una data d'uscita

Il team polacco Monster Couch aveva annunciato il suo roguelike beat ’em up, Die for Valhalla! già lo scorso anno, senza rilasciare però troppe informazioni sulla data d'uscita. Oggi scopriamo che arriverà il 29 maggio, e per festeggiare, gli sviluppatori condividono un nuovo breve video gameplay tratto dal gioco.

Essenzialmente l'indie Die for Valhalla! può essere definito come un roguelike beat ’em up, che fa della cooperativa la sua vera vocazione. I più esperti lo accosteranno subito a titoli leggendari come Castle Crashers e Golden Axe, con cui condivide molto dall'impostazione di gioco al gameplay. Il suo lato artistico invece sembra molto ispirato e ben curato, e potrebbe piacere anche a chi non è esattamente un fan della mitologia nordica.

Ci saranno ben sette classi di guerrieri vichinghi, ognuna di essa caratterizzata dal proprio set di armi e abilità. Un approccio curioso è stato utilizzato dagli sviluppatori nei confronti della morte: quando il nostro personaggio verrà ucciso, non comparirà subito la schermata di game over, ma al suo posto potremo controllarne la relativa valchiria, capace di prendere possesso delle tombe sparse nella mappa di gioco e di conseguenza farvi resuscitare.

Die for Valhalla! arriverà il 29 maggio su PC, PS4 e Xbox One.