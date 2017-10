Il secondo DLC di) era stato annunciato per la fine dell'anno, ad oggi però non ci sono notizie sulla data di uscita di questo contenuto aggiuntivo, che in ogni caso resta previsto per il 2017, come confermato recentemente da Reggie Fils-Aime.

Il presidente di Nintendo of America, intervistato da Kotaku, fa sapere che "la data di uscita de La Ballata dei Campioni sarà svelata presto ma non punterei sul 10 novembre, comunque...", riferendosi alla data di lancio degli Amiibo dei Campioni.

L'attesa non dovrebbe essere comunque troppo lunga, probabilmente ne sapremo di più nelle prossime settimane.