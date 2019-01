Il secondo episodio di Life is Strange 2 arriverà sin da subito su Xbox Game Pass

Il secondo episodio di Life is Strange 2, intitolato Rules, arriverà domani su PlayStation 4, PC e Xbox One: gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricarlo sin da subito, come confermato da Microsoft in un messaggio su Twitter.

Life is Strange Episodio 2 entrerà quindi a far parte del catalogo Xbox Game Pass nel giorno di lancio, indubbiamente una bella notizia per tutti gli abbonati al servizio. "I due fratelli continuano il loro viaggio per strada nei mesi invernali lottando contro il freddo incessante. Quando Daniel inizia ad ammalarsi seriamente, Sean si preoccupa per la salute del fratellino e decide di andare verso la casa dei nonni per farlo guarire e cercare un riparo. Durante la loro permanenza, i due incontrano il vicino di casa Chris, un bambino della stessa età di Daniel che crede di essere un supereroe chiamato Captain Spirit. Mentre Daniel e Chris fanno amicizia, Sean convince Daniel a seguire una serie di regole riguardo al suo potere. Daniel riuscirà a nascondere il suo potere o infrangerà le regole nel momento del bisogno?"

Il piccolo Chris, protagonista de Le Fantastiche Avventure di Captain Spirit, farà la sua comparsa nell'episodio 2 di Life is Strange 2, presto scopriremo a quali risvolti porterà la presenza di questo personaggio...