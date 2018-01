il secondo torneo open della Call of Duty World League si terrà a New Orleans

Diffondendo un comunicato stampa,hanno confermato che il secondo torneo open della, presentata da PlayStation 4, si terrà questo weekend (da oggi a domenica 14 gennaio) presso il CWL New Orleans Open.

I team esport di Call of Duty provenienti da tutto il mondo, incluse squadre in arrivo da Nord America, Europa e regione Asia-Pacifica (APAC) si ritroveranno all’Ernest N. Morial Convention Center di New Orleans per sfidarsi nel campionato open e aggiudicarsi il montepremi, parte del più alto montepremi stagionale della storia della CWL, che raggiungerà i 4.2 milioni di dollari.

Call of Duty WW2 è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. Ricordiamo che la seconda stagione classificata avrà inizio il primo febbraio, insieme ad altre novità.