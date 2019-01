Il SEGA Fes 2019 si terrà a marzo in Giappone, tutti i dettagli

SEGA ha annunciato la nuova edizione del SEGA Fes, il festival dedicato alle novità della casa giapponese, in programma al Bellesalle Akihabara (Tokyo) nei giorni 30 e 31 marzo. Durante l'evento sono attese interessanti novità sui futuri prodotti della compagnia.

Lo scorso anno, durante il festival SEGA ha annunciato la raccolta SEGA Ages per Switch, il Mega Drive Mini (poi sparito dai riflettori), Shenmue 1&2 HD Remaster, il nuovo Sakura Wars, Border Break per PlayStation 4 e Valkyria Chronicles e Valkyria Chronicles 4 per Nintendo Switch.

Purtroppo al momento non ci sono altri dettagli sul SEGA Fes 2019, il sito ufficiale contiene solamente una immagine promozionale che non lascia trapelare nulla riguardo i possibili annunci dello show. Non è escluso che dal SEGA Fes possano arrivare novità su franchise come Sonic, Persona e Yakuza, ne sapremo di più a fine marzo.