Il Sega Mega Drive Mini non è altro che una riedizione del Sega Genesis Flashback?

Al SEGA Fes 2018 di questa mattina la compagnia giapponese ha annunciato il SEGA Mega Drive Mini, nuova versione della storica home console a 16-bit che ha ospitato titoli del calibro di Sonic, Sonic 2, Shinobi III, OutRun, Golden Axe e Streets of Rage 2, solo per citarne alcuni.

La console risulta al momento confermata per il solo Giappone, mentre non è ancora nota la lista dei titoli che verranno inclusi. Dopo l'annuncio, tuttavia, hanno cominciato a circolare alcune voci sul web, specialmente sul forum di ResetEra.

L'utente Time to beer up ha portato all'attenzione della comunità un'intervista rilasciata dal COO di SEGA Kenji Matsubara a Sankei Shimbun lo scorso 8 aprile. L'esecutivo parlò dell'intenzione di SEGA di importare in Giappone il remake ufficiale su licenza del Mega Drive, il SEGA Genesis Flashback. Tale versione è in commercio dalle nostre parti fin dallo scorso anno al prezzo di circa 90€, comprende 85 giochi ed è prodotta e confezionata in Taiwan da AtGames.

Alla luce di ciò, è molto probabile che il SEGA Mega Drive Mini annunciato questa mattina, non sia altro che una riedizione destinata al mercato giapponese del già disponibile SEGA Genesis Flashback, e nulla di realmente nuovo (almeno per noi giocatori occidentali). Ci teniamo a precisare che l'informazione non è stata ancora confermata in via ufficiale dalla compagnia nipponica, pertanto vi invitiamo a prenderla con le pinze. Voi cosa ne pensate al riguardo?