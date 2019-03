Il sequel di Sniper Elite 4 è attualmente in lavorazione

Rebellion Developments ha annunciato di essere al lavoro sul sequel di Sniper Elite 4, titolo lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC nel mese di febbraio del 2017.

Nel video dell'annuncio, il CEO Jason Kingsley ha però chiarito che non ne sentiremo parlare per almeno un anno, dal momento che si trova ancora negli stadi iniziali dello sviluppo. "Sono felice di annunciare che stiamo lavorando al sequel di Sniper Elite 4. Lo sviluppo si trova ancora allo stadio iniziale. Non parleremo del gioco per almeno un anno, ma il team sta lavorando duramente dietro le quinte per creare la più grande esperienza di Sniper Elite mai realizzata".

Al momento, quindi, non è nota l'ambientazione che farà da sfondo alle vicende della nuova avventura. Con tutta probabilità, considerate le tempistiche, il titolo vedrà la luce sulle piattaforme di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Per l'occasione, Rebellion Entertainment ha anche annunciato Sniper Elite III Ultimate Edition per Nintendo Switch e Sniper Elite V2 Remastered per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Sniper Elite 4, ricordiamo, ha portato i giocatori nell'Italia del 1943, dove nei panni dell'agente segreto e tiratore scelto Karl Fairburne hanno dovuto combattere al fianco dei membri della Resistenza italiana.