Il servizio Xbox Live Reward diventerà presto Microsoft Rewards

Tempo di restyling per il serviziodi Microsoft: l'azienda avvisa i suoi utenti che il nome verrà cambiato in, ma solo negli Stati Uniti e c'è tempo fino al 15 di giugno per riscattare tutte le vostre cose.

Anche per il servizio Xbox Live Reward di Microsoft, dedicato alla sua linea di console Xbox, è venuto il momento per un fresco update. Il colosso di Redmond ha annunciato infatti l'intenzione di cambiare il suo nome, che diventerà Microsoft Rewards a partire da questo giugno.

Questo cambiamento avverrà solo per gli utenti statunitensi, ma Microsoft ha già dichiarato che darà tempo ai suoi utenti fino al 15 giugno per riscattare ogni MyVIP Perks e MyVIP Gems ancora lasciati in sospeso. Inoltre se volete evitare il cambio automatico del servizio dovrete cancellare il vostro account Xbox Live Reward sempre entro il 15 giugno.

Al momento non è ancora chiaro come questa transizione modificherà il valore dei crediti ottenibili tramite il servizio, che già sono molto meno preziosi rispetto ai Microsoft Points. Non ci rimane che attendere qualche comunicato ufficiale da parte di Microsoft; nel frattempo, potete dare un'occhiata a come gira il nuovo Far Cry 5 sulla potentissima Xbox One X. Una meraviglia assoluta, provare per credere!