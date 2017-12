Il souls-like cinese Sinner Sacrifice for Redemption uscirà ad aprile

Sinner: Sacrifice for Redemption ha adesso una data di uscita: il souls-like sviluppato dalla software house cinesee pubblicato dasarà disponibile a partire dal 25 aprile 2018 su PC (tramite Steam), Playstation e Xbox One.

Come affermato dagli sviluppatori, Sinner: Sacrifice for Redemption è ispirato a titoli del calibro di Dark Souls e Shadow of the Colossus e sarà ambientato in un mondo oscuro e minaccioso caratterizzato da un passato contorto e una profonda lore. Il giocatore indosserà i panni di Adam, un uomo senza memoria che dovrà affrontare le incarnazioni dei suoi peccati per recuperare i suoi ricordi ed espiare le sue colpe. In apertura potete visionare un nuovo trailer pubblicato quest'oggi. Cosa ne pensate?