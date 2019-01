Il Su-34 si mostra in un nuovo Trailer di Ace Combat 7: Skies Unknown

Ace Combat 7: Skies Unknown rappresenta il settimo capitolo della serie targata Bandai Namco. Con l'avvicinarsi della data di pubblicazione, la Software House ne ha condiviso col pubblico un nuovo trailer.

Sul canale Youtube ufficiale di Bandai Namco Entertainment America è infatti stato recentemente pubblicato un nuovo video dedicato ad Ace Combat 7: Skies Unknown. Protagonista assoluto del nuovo trailer è il velivolo Su-34. Così recita infatti la descrizione a corredo del video: "Sganciate le bombe! Date un'occhiata al pesantemente armato e corazzato Su-34". All'interno del trailer, della durata di circa un minuto e disponibile in apertura a questa news, possiamo osservare il velivolo in azione. Cosa ve ne pare?



Ricordiamo che il Su-34 è solo uno dei numerosi velivoli che sarà possibile pilotare all'interno di Ace Combat 7: Skies Unknown. Alcuni di questi sono stati presentati da Bandai Namco Enterainment in trailer simili a quello proposto in questa news. Ad esempio, il Typhoon o il F-15C.

Ricordiamo ai Lettori che Ace Combat 7: Skies Unknown è atteso su Playstation 4, Xbox One e PC a partire dal prossimo giovedì 17 gennaio. Siete pronti a solcare i cieli in questo nuovo episodio della saga? Per coloro che desiderano ulteriori informazioni sul Gioco, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un nostro provato, a cura di Francesco Fossetti.