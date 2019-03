Il successo di Apex Legends non deve spaventare Fortnite per Epic Games

Apex Legends, l'ultimo Battle Royale lanciato sul mercato in ordine di tempo, si è rivelato uno dei più feroci concorrenti di Fortnite, che detiene ancora il primato della categoria. Per i vertici di Epic Games però, non c'è ancora niente di cui preoccuparsi.

Eppure il Battle Royale di Respawn sta macinando numeri mica da ridere: Apex Legends ha raggiunto 50 milioni di giocatori in tutto il mondo a poco più di un mese dal lancio, avvenuto lo scorso 4 febbraio.

Inoltre, sembra che Electronic Arts abbia pagato 1 milione di dollari a Ninja, il celebre streamer, per pubblicizzare il gioco ed ha stretto partnership anche con Shroud, altro volto noto dello streaming.

Analizzando però i numeri di Epic Games si scopre che Fortnite ha 250 milioni di giocatori attivi, ossia cinque volte quelli di Apex Legends, e sebbene quest'ultimo ci abbia impiegato solo 30 giorni a raggiungere i 50 milioni di giocatori attivi, mentre Fortnite ci è riuscito in quattro mesi, il successo del Battle Royale di Respawn è ovviamente in parte dovuto alla grandissima popolarità del genere per via del grandissimo lavoro svolto da Fortnite negli ultimi anni.

Il gioco insomma gode ancora di ottima salute, come spiegato anche da Tim Sweeney di Epic Games: "Abbiamo toccato due volte un picco di giocatori senza che ci fosse un evento in atto, dopo l'uscita di Apex Legends, e non abbiamo avuto cali di giocatori significativi. È divertente, ma l'unico gioco che riesce a strappare giocatori a Fortnite è Fifa, un altro gioco per tutti e popolare in tutto il mondo."

Che ne pensate delle sue dichiarazioni? Fortnite non ha davvero nulla di cui temere o Apex Legends riuscirà prima o poi a scalzarlo dal trono?