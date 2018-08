Il successo di League of Legends agli Asian Games può aprire la strada all'esport?

Come vi abbiamo già detto in questi giorni, League of Legends è stato presente per la prima volta ad un importante evento sportivo, i Giochi asiatici del 2018. Ed è stato un enorme successo.

L'evento è stato seguito da oltre un milione di spettatori su Twitch durante le finali. Quindi, che cosa significano esattamente i risultati di questo esperimento per il futuro degli esport? Anzitutto dimostra che l'esport è in costante crescita e stanno iniziando a guadagnare un posticino sul palcoscenico “tradizionale”.

Gli Asian Games sono infatti una sorta di evento sportivo dedicato alle nazioni asiatiche. L'inclusione di League of Legends ai Giochi Asiatici può aprire la strada a competizioni simili per incorporare gli esport anche negli eventi tradizionali in Europa e in altre regioni. "Siamo onorati di indossare l'uniforme nazionale," Shi "Ming" Sen-Ming ci ha tenuto a ribadire in un'intervista a Inven Global. Ming è il Support per il team cinese RNG (Royal Never Give Up) e ha partecipato ai Giochi asiatici, peraltro vincendo il torneo con la propria nazionale.

"L'esport non ha ricevuto mai questo tipo di trattamento prima. Tutti noi siamo onorati di aver fatto parte della nazionale in un momento come questo ". "Penso che le vittorie ottenute e la medaglia d'oro che abbiamo vinto non siano nient'altro", ha detto a Inven Global il compagno di squadra di Ming, Jian "Uzi" Zi-Hao.

"Quando si tratta di altri tornei, abbiamo solo due opportunità di vincere in un anno. Ma questo, ci vorrà un po' prima dei prossimi giochi asiatici. Questo è il motivo per cui credo che la vittoria sia qualcosa di ancora più importante e indimenticabile”.

I giocatori professionisti possono rappresentare il loro paese esattamente come altri atleti, un'idea già testata con la Coppa del Mondo di Overwatch. È però la prima volta che ciò avviene durante un tradizionale evento sportivo.

I Giochi Asiatici, dunque, ci hanno dato un assaggio di ciò che potrebbe essere l'eventuale integrazione tra gli esport e gli sport tradizionali. Ora non ci resta che attendere che il CIO e le federazioni sportive nazionali si pronuncino sull'argomento.