Il supporto a GT Sport continuerà a lungo: nuovi indizi da Yamauchi sulle auto in arrivo

Il produttore di Gran Turismo Sport, Kazunori Yamauchi, è intervenuto sulle pagine di GT Planet per ribadire la volontà del team di Polyphony Digital di supportare ancora a lungo il loro simulatore automobilistico per PS4, a partire dalle cinque nuove auto che arriveranno con l'update di fine marzo.

"Non abbiamo alcuna intenzione di fermare questi aggiornamenti e contenuti aggiuntivi gratuiti per GT Sport", ha spiegato in maniera inequivocabile Yamauchi prima di aggiungere che "penso che al giorno d'oggi non ci troviamo più nell'era in cui ti puoi permettere di rimandare la pubblicazione di nuove macchine e tracciati per il tuo racing game successivo, risparmiando tutto per il suo lancio. Non penso che lavoreremo più in quel modo. Ora è come essere su Spotify o iTunes Store: è più naturale avere nuove auto e circuiti aggiuntivi e renderli disponibili quando sono pronti per essere pubblicati".

A testimonianza della volontà di Polyphony Digital di rimpolpare costantemente di contenuti l'universo motoristico di GT Sport, lo stesso Yamauchi ha pubblicato sulle pagine del proprio profilo Twitter la consueta immagine teaser delle cinque auto inedite che saranno aggiunte con il nuovo update che, presumibilmente, verrà reso disponibile su PlayStation 4 nel corso dell'ultima settimana di marzo.

Secondo quanto suggerito dalla community, dietro alla livrea nera dell'immagine mostrataci dal boss di Polyphony Digital dovrebbe celarsi l'identità di auto leggendarie come Porsche 250 GTO, Lamborghini Countach Anniversary e Lancia Stratos HF. A inizio marzo, GT Sport ha raggiunto e superato i 7 milioni di giocatori.