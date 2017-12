Il supporto per mouse e tastiera su Xbox One arriverà a breve?

Sappiamo chesta lavorando per aggiungere la compatibilità per mouse e tastiera su, il supporto per queste periferiche potrebbe arrivare molto presto secondi un leak di Xbox Polonia.

Xbox Polonia ha pubblicato in anticipo il comunicato stampa che annuncia l'arrivo di questa feature, il documento è stato rimosso ma il testo è ancora reperibile in rete: "Alcuni giocatori amano conquistare il mondo con il joypad, altri preferiscono mouse e tastiera. Adesso i possessori di Xbox One, Xbox One S e Xbox One X potranno utilizzare questi accessori liberamente. PC Master Rac? Grazie a mouse e tastiera possiamo parlare di Xbox Master Race."

Non ci resta che attendere annunci ufficiali da parte di Microsoft, con ogni probabilità la compatibilità con mouse e tastiera arriverà insieme al primo grande aggiornamento del 2018.