Il survival horror Agony arriva a maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC

Il survival horror di Madmind Studios, Agony, sarà disponibile dal 29 maggio 2018, nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC. Oltre ad esser considerato come uno dei titoli horror più attesi del 2018, il videogioco finanziato su Kickstarter metterà alla prova i giocatori con la sua ambientazione maligna e brutale...

Agony ti getterà nel cuore dell’Inferno dove per sopravvivere, dovrai risolvere gli enigmi dietro la misteriosa Red Goddess, creatrice di questo luogo di pena e dolore e unica entità a conoscenza di una via d’uscita… ma c’è molto altro sulla storia aldilà di quello che sembra.

Perseguitati dalle creature notturne, i giocatori acquisiranno l’abilità di possedere i demoni e altre anime per trovare la loro via, fuori dall’inferno. Agony include una modalità storia completa così come un sistema di open challenge che genera arbitrariamente livelli da esplorare in cui i giocatori dovranno sopravvivere per guadagnare la vetta della classifica.