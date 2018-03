Il survival horror Kona arriva su Nintendo Switch e NVIDIA Shield

annunciano che il loro attesissimo survival-adventure horror Kona è disponibile da oggi in versione digitale perin tutto il mondo.

Canada del Nord, 1970. Una bizzarra tormenta devasta il lago di Atamipek. Mettiti nei panni del detective privato Carl Fauberet per esplorare il misterioso villaggio, investigare su eventi surreali e combattere per restare in vita.

Kona è un gioco ricco di misteri e intrighi, con una trama narrante e un’inflessibile dramma che si sviluppa aumentandone la tensione. I giocatori che vogliono immergersi in un'esperienza davvero originale, tesa ed elettrizzante possono ora scaricarlo e iniziare la loro ricerca della verità.