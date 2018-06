Il Talk Show di Everyeye.it: quattro chiacchiere con Francesco e Sabaku (Replica 05/06)

Michele Poggi, in arte Sabaku no Maiku, e Francesco Fossetti si sono riuniti ieri sera su Twitch per un nuovo appuntamento con il Talk Show di Everyeye: gli argomenti di cui parlare non sono mancati, a partire dalle attese e dalle aspettative che circondano l'E3 2018 di Los Angeles.

Dopo l'incontro con i Playerinside, dunque, Francesco Fossetti si è intrattenuto con Sabaku per parlare di una serie di argomenti decisi dai nostri utenti, a partire dalle aspettative che circondano l'E3 2018 di Los Angeles, dal rapporto che intercorre tra i giocatori e l'industria, dal ruolo ricoperto dalla critica di settore e dai criteri di giudizio che accompagnano la valutazione di un nuovo titolo. Con l'occasione, naturalmente, Michele Poggi si è raccontato ai nostri microfoni parlando delle sue esperienze passate e del suo lavoro che coinvolge la community e il mondo dei videogiochi.

