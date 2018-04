Il tanto rumoreggiato Starfield di Bethesda potrebbe essere un gioco mobile?

Secondo alcune teorie circolate sul forum di ResetERA, il tanto rumoreggiato Starfield di Bethesda potrebbe non essere un gioco Tripla A ad alto budget per PC e console bensì un gioco o un app per smartphone e tablet.

Analizzando il trademark di Starfield registrato presso l'ufficio brevetti americano, un utente di ResetERA ha scoperto che la descrizione del prodotto inizia con le parole "Mobile Application Software", così come accade per altri prodotti mobile di Bethesda, mentre i giochi per console e PC vengono descritti con le parole "Computer Game Software"

Computer Game Software era proprio la prima descrizione applicata a Starfield nel 2017 ma il trademark sembra essere cambiato "in corsa". Non è chiaro se il riferimento a Mobile Application Software possa essere riferito ad una eventuale Companion App per il gioco o se effettivamente Starfield sia un progetto dedicato al mondo mobile. Lo scopriremo probabilmente all'E3, durante la conferenza Bethesda in programma lunedì 11 giugno alle 03:30 del mattino, ora italiana.